Cum arată adeverința medicală pe care o primesc persoanele care se vaccinează anti-COVID-19

Campania de vaccinare a început, duminică, în România. Persoanele care sunt vaccinate anti-COVID primesc și o adeverință medicală.

Vaccinarea a început la ora 9:00, iar prima persoana care a fost vaccinată a fost Mihaela Anghel, o asistentă medicală de la Institutul Național de Boli Infecțioase Prod. Dr. Matei Balș.

Mihaela Anghel este asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Este vorba de tânărul de 25 de ani din Gorj, care a fost depistat cu noul coronavirus în luna februarie, după ce a intrat în contact cu un italian pozitiv.

Aceasta a primit o adeverință medicală pe care sunt scrise mai multe informații.

Sursă foto: Facebook/ RO Vaccinare

Fiecare persoană care se va vaccina anti-COVID-19 va primi o adeverință doveditoare de vaccinare.

Ce informații conține adeverința de vaccinare anti-COVID

Minune de Crăciun! Omul străzii și-a găsit familia după 10 ani, după ce a primit un ajutor neașteptat

Adeverința doveditoare conține mai multe informații precum data nașterii; vârsta; județul de domiciliu; număr și serie CI; date despre vaccin: doza 1 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării); doza 2 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării); date despre centrul de vaccinare (nume centru de vaccinare, județ, medic coordonator/vaccinator); semnătura electronică a Registrului Electronic Național al Vaccinărilor.

„Vaccinarea este gratuită, voluntară/ neobligatorie, iar adeverința doveditoare nu este eliberată cu scopul de a condiționa sau restricționa ulterior drepturile persoanelor vaccinate”, se arată în informarea transmisă

Ce a declarat asistenta după ce a fost vaccinată

"Cred că a fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară. Eu am primit primul pacient. Nici nu știam cu ce ne confruntăm, ne așteptam la ce e mai rău, dar încercăm să ne obișnuim. Suntem și mai afectați cu pierderea pacienților. Nu s-a întâmplat în toți acești ani să avem un raport așa mare de decese. Nu am știu cum să reacționez.

Nu am întrebat de ce am fost aleasă. Nu a durut absolut deloc. Este cel mai nedureros vaccin făcut până acum. Românilor le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze. Simt și sper să fie sfârșitul acestei pandemii", a declarat asistenta.

„M-am gândit că în scurt timp o să scăpăm de această problemă și că o să fim din nou fericiți. Urmează să primesc următoarea doză în următoarele 21 de zile. Nu am stat deloc pe gânduri, când am auzit că vine vaccinul m-am gândit să mă vaccinez pentru că nu vreau să-i îmbolnăvesc pe cei dragi”, a mai spus asistenta.