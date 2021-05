Din ce în ce mai multe obiecte care au aparținut familiei Ceaușescu sunt scoase la vânzare. După avionul prezidențial, a venit rândul ca limuzina primită de dictator de la șahul Iranului să fie vândută la licitație. Este vorba despre o Paykan Hillman-Hunter, fabricată în anii '70.

Mașina are un preț de pornire de 4.000 de euro. Peste 100 de colecționari s-au înscris în cursa pentru achiziționarea acestui autoturism, primit în 1974 de către Nicolae Ceaușescu, după succesul de la „alegeri", pentru funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

În total, în cadrul licitației vor fi scoase la vânzare șase mașini de epocă. Cea mai valoroasă este cea primită de la șahul Iranului. Acel model era considerat un simbol național al Iranului, cu dotări inovatoare la acea perioadă. Nu întâmplător i-a fost oferit lui Nicolae Ceaușescu acest cadou. Relațiile României cu Iranul erau într-o puternică ascensiune.

Reprezentanții Artmark spun că Paykan Hillman-Hunter a fost utilizată în mai multe întâlniri oficiale. Totodată, la licitație vor mai fi vândute și ceasuri de lux și bijuterii exclusiviste, printre care un inel cu diamante care are prețul de pornire de 40.000 de euro.

În total, Nicoale Ceaușescu a avut în colecție 12 mașini rare, printre care se numără și modele realizate local, printre care și un ARO 306 sau o Dacia 1100.

Dictatorului îi plăcea să șofeze. Seara obișnuia să iasă cu mașina în cartierul Primăverii, pentru a se destinde.

CUM poți afla dacă va fi CUTREMUR? Acestea sunt ALERTELE care te pot salva în cazul unui seism puternic

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.