Controversatul om de afaceri Manochehr Saadati Sohi, responsabil pentru șantierul din Herăstrău, nu doar că nu a părăsit România, așa cum a promis dacă Nicușor Dan ajunge primar al Capitalei, dar intenționează să continue proiectele imobiliare care au scandalizat opinia publică. Mai multe imagini surprind cât de mult au înaintat construcțiile din șantierul deschis de iranian în zona lacului Herăstrău, una dintre puținele zone verzi din Capitală. Mai mult, omul de afaceri amenință Primăria Sectorului 2 cu procese, după ce a fost blocat planul privind cosntrucția a cinci blocuri-turn pe baza Radet de pe bulevardul Barbu Văcărescu.

Manochehr Saadati Sohi ar fi continuat ilegal să construiască în zona lacului Herăstrău

Amintim faptul că în vara anului trecut mai multe echipaje de poliție au descins la șantierul de pe malul Lacului Herăstrău din Capitală, în contextul în care, în spațiul public, au fost lansate acuzații referitoare la continuarea ilegală a activității de construire, după ce instanța a decis suspendarea autorizației.

În luna mai 2020, Tribunalul București a suspendat o autorizație de construire emisă pe malul Lacului Floreasca din Capitală (str. Moeciu nr. 1) și PUZ (plan urbanistic zonal) Inel Median în ceea ce privește malul Lacului Floreasca, din zona Parcului Herăstrău. În ciuda faptului că decizia era executorie imediat și că lucrările trebuiau să înceteze încă de pe data de 18 mai, iar continuarea lucrărilor fără autorizație valabilă este infracțiune, activitatea ar fi continuat să se defășoare la șantierul de pe malul Lacului Floreasca, potrivit reprezentanților societății civile care au inițiat demersuri pentru a bloca realizarea de construcții pe malul Lacului Floreasca din Parcul Herăstrău.

Imaginile publicate de B1.RO surprind însă cât de mult au evoluat construcțiile, pe malul Herăstrîu fiind construit un adevărat mausoleu din beton. Se pot vedea resturile șantierului și urmele utilajelor grele la doar trei metri de lac:

Potrivit pancartelor care semnalează că spațiul este o proprietate privată, capătul străzii Moeciu care permitea accesul la lac este acum blocat.

Revolta activiștilor de mediu

Dan Trifu, președinte Eco-Civica a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că autoritățile au fost sesizate de către reprezentanții societății civile în privința continuării ilegale a lucrărilor.

“Avem hotărâre a Instanței care a dispus suspendarea autorizației de construire, ceea ce implică și suspendarea construcțiilor. Hotărârea este executorie, indiferent că ea poate fi atacată cu recurs. Am făcut sesizări la Poliția Locală care a aplicat sancțiuni, am făcut sesizări la Inspectoratul de Stat în Construcții care a sistat lucrările. De asemenea am sesizat și Poliția Națională pentru că nus e respectă o Hotărâre a Instanței. Este o plângere penală, pentru că vorbim despre o infracțiune. Este de neimaginat ca o Hotărâre judecătorească să nu fie respectată și cât timp a durat ca autoritățile statului să acționeze. Hotărârea este executorie pentru toate părțile din proces, inclusiv pentru dezvoltator. Acesta a sfidat total legile României și a continuat lucrările. Dacă nici acum nu oprește lucrările atunci Parchetul va întocmi dosar penal și va răspunde penal. Pe fondul acțiunii, anularea autorizației de construire și a PUZ, va continua această procedură și Instanțele vor considera că sunt motive de anulare a acestor acte urbanistice. Ele încalcă flagrant legislația de mediu și legea urbanismului. Ele sunt încălcate, ca atare Instanța va dispune și anularea acestor acte”, a precizat Dan Trifu.

Cine este controversatul om de afaceri iranian

Potrivit activiștilor de mediu omul de afaceri iranian Manochehr Saadati Sohi ar fi responsabil pentru ridicarea fără autorizație a clădirii Persepolis lângă Satul Francez. În urma acțiunilor întreprinse de Asociația Salvați Bucureștiul, al lui Nicușor Dan, împreună cu alți activiști de mediu, Tribunalul București ar fi suspendat șantierul pe care Manochehr Saadati Sohi la început în Parcul Herăstrău.

Concret, Instanța a suspendat o autorizație de construire emisă pe malul Lacului Floreasca din Capitală (str. Moeciu nr. 1) și PUZ (plan urbanistic zonal) Inel Median în ceea ce privește malul Lacului Floreasca, din zona Parcului Herăstrău. În ciuda faptului că decizia era executorie imediat și că lucrările trebuiau să înceteze încă de pe data de 18 mai, iar continuarea lucrărilor fără autorizație valabilă este infracțiune, activitatea ar fi continuat să se defășoare la șantierul de pe malul Lacului Floreasca. Așa se face că, tot la solicitarea lui Nicușor Dan, Mai multe echipaje de poliție au descins la șantierul de pe malul Lacului Herăstrău din Capitală.

Manochehr Saadati ar fi responsabil pentru ridicarea fără autorizație a clădirii Persepolis lângă Satul Francez. Fost patron al Antrefrig, acesta este, în prezent, asociat în Persepolis Development, Palladian Estate și Expo Frig - companie pe care o deţine împreună cu actuala sa soţie, Noemi Roxana Saadati – Sohi.

Numele acestuia apare în mai multe scandaluri privind retrocedările din Capitală. O filială a Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), zeci de bucureşteni care lucrează pentru ea şi care locuiesc în locuinţele sociale ale acesteia de peste 20 de ani, dar şi câteva firme au rămas fără singura cale de acces către locuințe, după ce drumul de acces a intrat în proprietatea de 66.000 mp a controversatului om de afaceri iranian, scrie g4media.ro.

Saadati Sohi a fost implicat şi într-o dezvoltare imobiliară controversată în Satul Francez din nordul Bucureștiului, unde a construit un hotel și trei blocuri cu apartamente. Tot el este unul dintre proprietarii despăgubiţi de Primăria Capitalei pentru Parcul Verdi din Sectorul 1.

El este și principalul beneficiar al despăgubirilor plătite de Primăria Capitalei pentru lărgirea străzii Fabrica de Glucoză, cea care leagă Autostrada A3 București-Ploiești de Bulevardul Văcărescu din Capitală, potrivit unui proiect de hotărâre din 2018.

Manochehr Saadati Sohi amenință Primăria Sectorului 2 cu procese pentru despăgubiri de 200 de milioane de euro

Dezvoltatorul iranian Manochehr Saadati Sohi amenință Primăria Sectorului 2 cu procese pentru despăgubiri de 200 de milioane de euro dacă nu i se aprobă certificatul de urbanism pentru construcția a 5 blocuri-turn pe baza Radet de pe bulevardul Barbu Văcărescu, , în baza PUZ-ului Sector 2 suspendat prin decizia Consiliului general al Muncipiului București din data de 26 februarie 2021, scrie G4media.ro.

PUZ-ul (Planul Urbanistic Zonal) suspendat al Sectorului 2 prevedea că terenul este construibil, în vreme ce PUG-ul (Planul Urbanistic General), care se aplică în lipsa PUZ-ului, spune că zona este spațiu verde.

Saadati Sohi susține în adresa către Primăria Sectorului 2 că a solicitat eliberarea certificatului de urbanism pe data de 17 februarie 2021, înainte de decizia CGMB din 26 februarie 2021 prin care PUZ Sector 2 a fost suspendat.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 scrie într-o postare pe Facebook, că nu se lasă intimidat de amenințările lui Saadati.

”Domnul Saadathi Sodi Manochehr, unul dintre principalii beneficiari ai aprobării PUZ Sector 2 de către Firea (fiind proprietarul multor terenuri transformate din spațiu verde în construibil), mi-a trimis o hârtie prin care mă amenință că-mi cere 120 de milioane de euro dacă nu-i semnez documentațiile. Îi transmit domnului Manochehr că nu mă intimidează”, a scris primarul pe Facebook.