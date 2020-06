Cum arată și cât va costa PlayStation 5. Fotografii oficiale, prezentate de Sony

Fanii jocurilor video primesc o mare veste. Sony, producătorul celei mai populare console de gaming, a dezvăluit cum va arăta PlayStation 5.

Rivalii de la Xbox au dezvăluit de câteva luni particularitățile de design ale noii console. În ceea ce privește Sony, pentru pasionații de jocuri video, misterul a fost păstrat mai mult timp.

După mult timp de așteptare, știm cum arată PlayStation 5. Specificațiile cu privire la hardware și noul controller au fost aspectele dezvăluite până acum de Sony.

Cum arată și cât va costa PlayStation 5

Nou consolă PlayStation are cel mai futurist design de până acum. Are forma unei nave spațiale, iar din punct de vedere cromatic, este o combinație de alb și negru.

Sony PlayStation 5 va putea fi achiziționat începând din decembrie 2020, perioada sărbătorilor. Data exactă de lansare încă nu a fost comunicată oficial. Potrivit surselor internaționale, consola va avea un preț de 670 de euro (aproximativ 3.250 de lei). În aceste condiții, la începutul anului viitor, vor exista reduceri semnificative la PlayStation 4.

În ultimele luni, noua consolă de la Sony a ajuns deja pe Amazon, însă, între timp, a fost retrasă, semn că publicarea în online a fost doar o greșeală.

PlayStation 5 va fi disponibil în două variante de stocare, de 1 TB și 2 TB.

Primele jocuri pentru PlayStation 5, anunțate

Sony a anunțat deja primele jocuri care vor fi lansate pentru noua consolă: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Grand Theft Auto V, Project Athia, Ratchet & Clank: Rift Aparat, Stray, Returnal, Destruction AllStarts, Suckboy A Big Adventure, Oddworld Soulstorm, Kena: Bridge of Spirits, Goodbye Volcano High, GhostWire: Tokyo, JETT: The Far Shore, Godfall, NBA 2K21, Grand Turismo 7, Solar Ash, Demon's Souls, Resident Evil Village, DeathLoop, Little Devil Inside, Horizon Forbidden West, Bugsnax, Astro's Playroom, Hitman III, Pragmata.

Performanțele PlayStation 5

PlayStation 5 promite fanilor un procesor mult mai performant față de modelul precedent. Este vorba despre un procesor cu 8 nuclee la 3,5 GHz și va încărca 5GB de date într-o singură secundă. Așadar, se anunță mult mai rapidă decât modelul precedent și mult mai silențios.

La capitolul hardware, Sony a venit cu următoarele precizări: PlayStation 5 folosește un procesor AMD Zen 2, memorie RAM de 16 GB GDDR6.



Performanțele noului controller PlayStation



Controllerul pentru PlayStation 5 este wireless și ca design, se apropie foarte mult cu cel al rivalilor de la XBOX.

Hideaki Noshino, vice-președinte senior, a oferit în urmă cu câteva luni detalii despre îmbunătățirile pe care le-a primit noul controller. Toate vin în sprijinul gamerului, pentru o experiență cât mai realistă.

„Am adoptat feedback haptic, care adaugă o varietate de senzații puternice pe care le veți simți atunci când vă jucați, cum ar fi conducerea greoaie a unei mașini prin noroi.

Am încorporat adaptive triggers-urile în butoanele L2 și R2 ale controller-ului DualSense astfel încât să puteți simți cu adevărat tensiunea acțiunilor, cum ar fi atunci când trageți de coarda unui arc pentru a lansa o săgeată”, a declarat Noshino.

Controllerul DualSense va avea un microfon încorporat. Astfel, jucătorii vor comunica cu coechipierii online, fără a mai avea nevoie de o pereche de căști.