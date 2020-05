Cum arată și cu ce se ocupă Mihaela, soția lui Ludovic Orban

Ludovic Orban este pe scena politică de ani buni, dar vorbește foarte rar despre familia sa. Prim-ministrul României este căsătorit cu Mihaela Orban și au împreună un băiat, Tudor Andrei, în vârstă de 20 de ani. Mihaela Orban are o carieră total opusă celei a soțului său. O prezență discretă și elegantă, Mihaela Orban este psiholog, psihopedagog și directoare de grădiniță. Mai mult decât atât, aceasta a preferat să rămână o persoană discretă chiar și după ce Ludovic Orban a fost numit șeful Guvernului României.





Cine este și cu ce se ocupă Mihaela Orban, soția premierului Ludovic Orban

Dacă despre Ludovic Orban, premierul României, se cunosc destule lucruri, acesta fiind implicat de foarte mulți ani în politică, despre soția sa, Mihaela Orban nu se cunosc prea multe. Aceasta a absolvit psihologia, pedagogia și sociologia la Universitatea din București și a ales să rămână o prezență discretă în sectorul privat. Mihaela Orban este psiholog, psihopedagog și director al unei grădinițe private din București. De asemenea, este consilier în cadrul unei fundații care se ocupă cu educarea copiilor și tinerilor din România.

Foto: Facebook / Mihaela Orban

Mihaela și Ludovic Orban au împreună un copil. Tudor Andrei are 20 de ani și este student la Facultatea de Matematică din cadrul universității București. Anterior, fiul lui Orban a absolvit Liceul ”Gheorghe Șincai” din București.



Foto: Facebook / Mihaela Orban, Tudor Andrei (fiul premierului) și Ludovic Orban

“E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat. Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedepse, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă”, declara Ludovic Orban în 2017.

Cine este Ludovic Orban, premierul României

Premierul Ludovic Orban a împlinit, luni, 58 de ani. Ziua de naștere a președintelui PNL a fost însă o zi obișnuită de lucru. Ludovic Orban este al optulea preşedinte post-decembrist al Partidului Naţional Liberal, membru PNL de mai bine de 25 de ani.

Ludovic Orban a fost numit premier, de președintele Klaus Iohannis, în urma căderii Cabinetului Dăncilă, în octombrie 2019. Cabinetul său a fost învestit în data de 4 noiembrie 2019.

La 5 februarie, Guvernul Orban a fost demis, în urma unei moțiuni de cenzură inițiată de PSD. La data de 6 fabruarie, Iohannis l-a desemnat din nou premier.

Pe 25 februarie, Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier, iar Florin Cîțu a fost desemnat. După ce acesta din urmă și-a depus și el mandatul, Orban a fost numit, din nou, în contextul crizei generate de coronavirus.

Pe 14 martie, Guvernul Orban 3 a fost învestit de Parlament. De atunci, Ludovic Orban, a cărei zi de naștere a fost luni și pe care a ales să și-o sărbătorească prin muncă, a rămas premierul României.