Cum arată și cu ce se ocupă Tom și Andrei, cei doi copii ai lui Mihai Șora

Celebrul filozoful Mihai Șora are trei copii, din căsnicia cu scriitoarea Mariana Șora. Mariajul celor doi a început în 1939 și s-a încheiat în 2011, când femeia a decedat. Din frumoasa poveste de dragoste, scriitorul are doi băieți, pe Tom și pe Andrei Șora.

Tom Șora a fost mezinul familiei, iar în prezent are 64 de ani. Todoată, compozitorul este și unul dintre cei mai vocali dintre copiii filozofului Mihai Șora, luându-i apărarea tatălui său în urmă cu câțiva ani, în timpul unui scandal generat de unu spot publicitar.

Andrei Șora, primul copil care a emigrat

Andrei a fost primul copil al lui Mihai Șora care a ales să emigreze în Occident, fiind urmat de către sora lui, Sanda și de mezinul Tom Șora, scrie DW.com.

Compozitorul Tom Șora, mezinul familiei

Cel mai mic copil al filozofului Mihai Șora este compozitorul Tom Șora, cel care a sărit în apărarea tatălui său la finalul anului 2019. Tom trăiește în Germania, unde și-a dezvoltat și cariera în muzică, fiind mai cunoscut în rândul iubitorilor germani de muzică, comparativ cu publicul din România, scrie Dreaming.ro.

Cariera lui Tom nu s-a rezumat doar la scena și muzică, ci și la pictură, fiind o pasiune pe care a dezvoltat-o și un talent pe care l-a cultivat.

„Un motiv foarte emotional. Emotia acelor revolte la care am participat de la inceput. Am inceput sa pictez scene foarte brutale care au iesit din brutalitatea acelor lumi. Asa, mi-am dat seama ca am nevoie de acest mod de exprimare, prin pictura. Mi-am cumparat culori, pictam pe cartoane, pe orice, scene foarte brutale. Reintors in Germania, am continuat cu un studiu pe toate planurile artei plastice, a esteticii. Astea sunt radacinile mele artistice in pictura. Nu m-a interest cineva anume”, a explicat el într-un interviu pentru sursa citată.

Totodată, Tom se consideră talentat la desen în măsura în care și-a cultivat această pasiune. „Nu, e o vointa. Vointa de a picta. Un impuls. O dorinta. Talentul e ceva ce se dezvolta, sunt aptitudini, e o fantezie creatoare, este mult gand in spate care se manifesta in forme optice si este multa munca intelectuala. Asta e talentul. (...) Am talent in masura in care mi-am cultivat vointa, mi-am canalizat vointa , am antrenat-o si sunt in posesia a nenumarate mijloace de exprimare in ambele arte pe care, nu numai ca le cunosc dar le aplic intr-un mod original. Eventual asta ar fi un talent”, a mai precizat el pentru sursa citată.

În viața lui Tom Șora muzica a jucat un rol cât se poate de important, iar în opinia lui, violonistul este cel care îi transmite o poveste ascultătorului. „Nu, violonistul iti spune tie o poveste, te duce undeva, te intoarce inapoi, le combina si iti poveste o poveste foarte complicata. Muzica ramane in muzica, cu muzica nu poti sa mergi altundeva. (...) In compozitiile mele, sentimentele ies din idei, muzica mea are mult impact emotional, nu sentimental. Fiecare compozitie are alte aspecte emotionale si structurale, fiecare compzitie e alfel si structural dar si emotional. Eu nu ma repet. Nu sunt emotii conventionale, eu sunt original. Ce exprim eu nu a mai exprimat nimeni, dar este ceva ce fiecare om poate sa inteleaga. Stilul se incadreaza in categoria de muzica moderna si foarte actuala, de anul 2014.”, a mai precizat el.