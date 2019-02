Cum au primit Klaus Iohannis și Augustin Lazăr vestea despre VICTORIA lui Kovesi în Parlamentul European. Momentul a fost filmat (VIDEO)

Vestea că Laura Codruţa Kovesi a câștigat votul din Comisia LIBE pentru funcţia de procuror-șef european l-a bucurat pe Augustin Lazăr.

Imediat după rezultatul votului, procurorul-general a fost surprins cu zâmbetul pe buze în timp ce citea știrea pe telefon, chiar în timpul bilanțului Parchetului General pe 2018.

Imediat, acesta a îndreptat telefonul către președintele Klaus Iohannis.

“Foarte tare! Doamne ajută!”, a spus Lazăr, arătându-i telefonul lui Iohannis.

