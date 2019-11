Cum CALCULEZI GREUTATEA porcului, fără cântar! METODA INGENIOASĂ pe care o folosesc FERMIERII

Mai e o lună până la Crăciun și deja spiritul sărbătorilor a început să se simtă peste tot în țară.

De asemenea, și ignatul se apropie, și am aflat cum poți calcula greutatea porcului, în viu, fără cântar, conform redactia.ro.

Metoda pe care toți românii trebuie să o știe.

Aceasta este este folosita intotdeauna de micii fermieri, care nu au intotdeauna posibilitatea sa foloseasca un cantar, inainte de a sacrifica animalele. Asadar, tot ce trebuie sa faci este sa iei anumite masuratori si sa aplici o formula de calcul.

Pentru a calcula greutatea corporală a unui porc fără cântar ai nevoie de o ruleta și puțină pricepere la matematică.

Iată ce trebuie să faci

– Măsoară distanţa dintre spatele urechii şi până la baza cozii. Aceasta va fi notată cu L în formula de calcul.

– Măsoară circumferinţa porcului în spatele picioarelor din faţă, variabilă ce va fi notată cu C în formula de calcul.

Formula de calcul

Formula după care se calculează greutatea porcului este următoarea: G= CxCxLx69,3, unde C = circumferinţă, L = lungimea, G = greutatea porcului, 69,3 = constantă de calcul.

Exemplu: Un porc cu o lungime L de 1,05 şi o circumferinţă C de 1,23 metri are următoarea formula de calcul: G = 1,23×1,23×1,05×69,3 = 110,08 kilograme. De reținut că această formulă are o marjă de eroare de maximum 3 procente!

De asemene, poţi calcula inclusiv greutatea carcasei de porc. Iată cum: greutatea corpului înmulțită cu 0,72 (constantă de calcul). Un porc de 110 kg are astfel o carcasă cu greutatea de 79 kg.