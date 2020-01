Cum cheltuia PSD banii publici: Dragnea și Irina, plimbări cu avioane private (VIDEO)

Noi informații despre modul în care PSD a cheltuit banii publici încasați de la buget. Raportul Curtii de Conturi scoate la iveala faptul ca Liviu Dragnea si-a plimbat iubita cu avioane private in Elvetia sau Israel pe vremea cand era presedintele Camerei Deputatilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.