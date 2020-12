Cum explică Raed Arafat numărul mare de cazuri de COVID-19 din Ilfov, deși multe localități din județ sunt carantinate de săptămâni la rând: ”Este un pic mai greu de controlat situaţia acolo”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, spune că în localitățile din județul Ilfov rata incidenței cazurilor de coronavirus este în continuare ridicată, în ciuda faptului că a fost institută carantina, pentru că acestea se află ”la limită cu Bucureştiul, este un pic mai greu de controlat situaţia acolo”. De altfel, localitățile de la marginea Capitalei nu sunt singurele unde măsura carantinării nu și-a dovedit eficiența până acum. Un exemplu similar este și cel al municipiului Constanța, unde indicii infectărilor sunt în continuare printre cei mai mari din țară.

"Ilfovul este o situaţie mai deosebită, pentru că este la limită cu Bucureştiul, este un pic mai greu de controlat situaţia acolo. (...) De altfel, avem localităţi care sunt de foarte mult timp sub carantină şi care nu au scăzut semnificativ şi continuă să fie sub carantină. Şi dau exemplul Constanţei aici, care este sub carantină, probabil că nu sunt implementate regulile la maxim acolo, sau o parte din populaţie nu respectă regulile, nu ştim care ar fi motivul. Iar majoritatea localităţilor care deja ies şi măsura locală sau zonală s-a dovedit a fi foarte bună în aceste localităţi şi o să practicăm mai departe, fără discuţie”, a declarat Raed Arafat, duminică, la Antena 3.

Carantina a fost prelungită în mai multe localități din județul Ilfov

În ultimele zile, autoritățile au anunțat prelungirea carantinei în mai multe localități din județul Ilfov.

Pe 11 decembrie, Prefectura Ilfov a prelungit cu 7 zile carantina instituită în Berceni, însă a anunțat ridicarea carantinei pentru localitatea Clinceni.

Sâmbătă, autoritățile locale au anunțat că și locuitorii din Bragadiru și Chiajna vor rămâne în carantină pentru încă o săptămână. Și tot cu șapte zile aa fost prelungită carantina și în localităţile Corbeanca, Dobroeşti, Mogoşoaia, Otopeni şi Popeşti-Leordeni.

Potrivit datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică Ilfov, ratele incidenţei cumulate în aceste localități sunt următoarele: 7,76/1000 locuitori pentru comuna Corbeanca; 7,01/1000 locuitori pentru comuna Dobroeşti; 7,97/1000 locuitori pentru comuna Mogoşoaia; 8,89/1000 locuitori pentru oraşul Otopeni și 8,98/1000 locuitori pentru oraşul Popeşti-Leordeni.

De la începutul pandemiei de coronavirus și până acum, în județul Ilfov au fost confirmate 19.675 de cazuri de COVID-19, dintre care 281 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. În plus, în Ilfov este înregistrată a doua cea mai mare rată a îmbolnăvirilor la nivel național, după București, 6,75 la mia de locuitori, potrivit raportării de duminică a Grupului de Comunicare Strategică.