Cum explică șefa DSP TImiș momentul jenant din timpul conferinței de presă despre coronavirus: Cornelia Malac, în direct, la „Bună, România!”, pe întuneric (VIDEO)

Șefei DSP Timiş Cornelia Malac a intrat în atenția publică după ce a avut mari dificultăți în a se exprima în cadrul unei conferințe de presă organizată după apariția unui caz de coronavirus.

După nici o propoziție, Malac a început să se bâlbâie, să privească lung apoi a încercat din nou, fără, succes, să își ducă ideea la capăt. Ulterior, directorul DSP Timiș a cerut un pahar de apă, după care a susținut că o derajează luminile camerelor de filmat.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Cornelia Malac a susținut că în concerința cu princina nu se simțea bine.

„A fost un moment în care nu m-am simțit bine. Am spus că nu mă simt bine, că mă deranjează puțin lumina și după aceea am continuat. A fost o perioadă grea pentru mine. Sigur că era și prima zi în care trebuia să depunem un efort mai mare. A fost și ziua în care trebuia să identificăm contacții și chiat i-am identificat”, a explicat șefa DSP Timiș.

Cu lumina stinsă în platoul emisiunii, moderatorii i-au sugerat acesteia să încerce să mai transmită o dată mesajul pe care nu a reușit să-l ducă la capăt în timpul conferinței de presă, devenită subiect de glume pe internet.

Întregul moment poarte fi urmărit în videoclipul de mai jos:

