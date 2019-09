Cum explică șeful AEP „cabina de duș cu cădiță” cumpărată cu peste 1,5 mii de lei. Florin Mitulețu-Buică, în direct pe B1TV: „În toate proiectele am fost implicat și stau la birou. Muncesc, nu stau la birou” (VIDEO)

Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente, a dat explicații marți seară, în direct pe B1TV, cu privire la cabina de duș dotată cu cădiță pe care instituția a cumpărat-o, în schimbul sumei ce depășește 1,5 mii de lei fără TVA.



„Cabina încă n-a fost montată. Este o achiziție planificată mai demult. Nu are legătură cu un context anume. Când a fost stabilită reabilitarea biroului, baia de serviciu de la cabinetul meu, ca președinte, a prevăzut în trecut și o cabină de duș”, a afirmat șeful AEP, în emisiunea „Bună România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Întrebat dacă toate cabinetele au astfel de cabine de duș, Florin Mitulețu-Buică a răspuns: „Nu. Este un cabinet, care pe timpuri a fost al fostei președinte Ana Maria Pătru. Ca secretar general, am preluat și eu, și ca vicepreședinte l-am avut. A fost cabină montată”.



El a explicat că ideea unei cabine de duș nu îi aparține fostului șef AEP Daniel Barbu, dar a explicat că este nevoie de ea pentru că în instituție „chiar se muncește”.



„Este gândită de cei care au organizat, cei care se ocupă de la administrativ. Nu are legătură cu domnul președinte Barbu, nici cu mine. A fost o decizie veche, și m-au întrebat, domne, o montăm, și am spus da, nu e nicio problemă. Atât timp cât am avut și în cabinetul de sus, ca secretar general, am spus, montați și aici, este binevenită.



(...) Să știți că, așa cum am mai spus și astăzi la o altă televiziune, eu chiar muncesc. La Autoritate chiar m-am implicat. Ați văzut activitatea mea din prima jumătate de an. În toate proiectele Autorității am fost implicat și stau la birou. Muncesc, nu stau la birou. Rămân cu colegii mei și terminăm toate proiectele împreună. Am stat și 24 de ore la birou”, a adăugat Florin Mitulețu-Buică.



Declarațiile sale vin în contextul în care AEP a cumpărat o „cabină duș Thera 2, profil crom, geam sablat 6 mm, baterie spălător/cadă, cu furtun și telefon duș, rik”, precum și o „cădiță de acril kyros cu sifon și ventil pentru biroul președintelui instituției, în schimbul a 1.521 de lei fără TVA, potrivit digi24.ro.

