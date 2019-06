Cărți pentru copii: Cum să-ți faci copilul să citească

Desi, in ultimii ani, vorba “Ai carte ai parte” a cazut in derizoriu avand in vedere modelele de succes in viata promovate, parintii trebuie sa gaseasca carti pentru copii si sa-si ajute urmasii sa iubeasca lectura. Nu este un lucru tocmai usor, insa cu ajutorul unor carti pentru copii iti poti atinge obiectivul. Pana la urma cea mai mare avutie a unei natiuni nu are nici o legatura cu resursele naturale de care dispune, care oricum sunt finite, ci de nivelul de pregatire al urmasilor. Iata cateva sfaturi despre cum sa-i faci pe copil sa-si faca din carte cel mai bun prieten.

Transforma lectura cartilor pentru copii intr-o experienta pentru toate simturile

Este minunat ca o carte sa prinda viata intr-un mod senzorial. Spre exemplu daca personajul principal din poveste mananca o banana sau bea un suc, in momentul in care face aceste lucruri tu sa ai pregatit exact aceleasi elemente si sa-l indemni pe cel mic sa muste din banana sau sa bea o inghititura mare de suc. Astfel cei mici vor asocia gusturile placute cu cititul iar tu vei fi cu un pas mai aproape de indeplinirea obiectivului tau: sa-l inveti sa iubeasca lectura.

Angajati-va intr-o dezbatere inspirata din cartile pentru copii

Iti doresti ca micutii tai sa invete sa abordeze cartile intr-o maniera critica, sa puna sub semnul intrebarii tot ceea ce citeste – de fapt asta inseamna educatie – si nu este niciodata prea devreme pentru a incepe. De exemplu poti intreba un copil de 4 ani: Cine este eroul povestii? Eroul are o problema, care este aceasta? Pentru unul de 6 ani poti introduce in conversatie cuvantul conflict. Intreaba-l: Daca conditiile atmosferice ar fi fost diferite cum s-ar fi descurcat personajul principal? Protagonist, problema, solutia: si astfel aveti toate cele 3 elemente ale oricarei povesti.

