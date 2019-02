Cum iti cumperi carnete, notebook-uri si agende bune?

Un notebook simplu poate fi cumparat de la papetarie si are o multime de avantaje fata de o tableta: nu trebuie sa fie incarcat, este ieftin, este usor, produce un sentiment tactil unic, pe care electronica inca nu a reusit sa il reproduca. S-ar putea chiar sa incurajeze gandirea creativa, sa ajute la concentrare si sa favorizeze organizarea. Si este intotdeauna gata atunci cand utilizatorul vrea sa noteze ceva.

Sfaturi pentru alegerea unui notebook bun de la papetarie

Notebook-urile sunt foarte asemanatoare cu autovehiculele. Notebook-ul perfect va fi foarte diferit pentru fiecare persoana. Si notebook-urile sunt la fel de variate ca si vehiculele: vin in diferite dimensiuni, forme, materiale; cu legaturi diferite, greutati de hartie diferite, latimi de linie (sau patrate, sau fara linii), cu coperta dura, cu coperta moale, cu hartia tratata, cu hartia netratata - si asta este doar pentru interior. Nu exista o papetarie care sa aiba notebook-ul perfect pentru toata lumea.

Dimensiunea notebook-ului difera in functie de aspect. Dimensiunile europene, in general, vin in serii A, B si C, variind de la A0 pana la A10, B0 pana la B10 si C0 pana la C10. Toate acestea au acelasi raport, deci au aceeasi forma, dar dimensiuni diferite: cu cat numarul este mai mic, cu atat este mai mare hartia. Modul in care aceste dimensiuni se aplica este matematic.

A0, cea mai mare dimensiune, pe care este destul de putin probabil sa o foloseasca cineva vreodata, are o suprafata de un metru patrat, cu dimensiuni de 33,1 pe 46,8 inchi. Fiecare dimensiune succesiva se micsoreaza la jumatate din dimensiunea anterioara si pastreaza dimensiunea mai mica, astfel incat A1 are dimensiunile de 23,4 pe 33,1 inchi.

Seria B si C functioneaza in acelasi mod de baza, dar vin in dimensiuni diferite. Seria B nu este foarte comuna, dar este inca folosita din cand in cand. Probabil cea mai utilizata dimensiune a seriei B este pasaportul, care este standardizat la B7.

Dimensiunile americane sunt mult mai simple: cele mai frecvente sunt Letter, Legal, Half-Letter si Junior Legal, plus una denumita informal „pocket". Letter este hartia tipica de 8,5 x 11 inchi si corespunde aproximativ unui A4. Half-Letter corespunde aproximativ unui A5, adica 8,5 x 5,5 inchi. Legal este putin mai mica, la 8,5 x 14 inchi, iar Junior Legal este inca si mai mica decat ea, avand 8 x 5 inchi.

Pocket se refera de obicei la 3,5 x 5 inchi, dar in SUA se poate face referire uneori la un A6 european, care este de aproximativ 4 x 6 inchi. Pe de alta parte, exista cateva formate mai mari, cum ar fi Tabloid (care este de 11 x 17 inchi), dar orice altceva mai mare de A4 este un notebook de specialitate.

Arhitectii au chiar propriul sistem, aderand la un raport de 4: 3 si variaza de la „Arch A” la „Arch E” (Arch E, cea mai mare dimensiune, poate avea Arch E1, Arch E2, acestea fiind dimensiuni mai mari). Dimensiunea depinde in mare masura de modul in care va fi folosit notebook-ul.