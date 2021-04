Cum s-a pregătit Biserica pentru Paște. Vasile Bănescu, pe B1 TV: Nimeni nu trebuie să se înghesuie. Se recomandă ca în noaptea de Înviere fiecare dintre noi să meargă la biserica de parohie de care aparține (VIDEO)

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a vorbit miercuri dimineață, în cadrul Știrilor B1 TV, despre pregătirile pe care le face Biserica pentru ca Paștele ortodox să se desfășoare în condiții cât mai optime de siguranță sanitară. Printre altele, el a precizat că la fiecare parohie credincioșii vor fi întâmpinați de volungtari, care îi vor direcționa spre locuri individuale. „Apelul nostru, din inimă, este către toată lumea care participă la aceste slujbe să participe în calitate de creștini autentici, adică oameni ai disciplinei, ai ordinii, ai pietății”, a subliniat oficialul BOR.

În noaptea de Paște, restricția de circulație va fi ridicată pentru cei care merg la slujbe. Totodată, BOR a făcut o serie de îndrumări referitoare la modul de desfășurare a procesiunilor de Florii, a Deniilor, a împărțirii Sfintei Lumini în noaptea de Înviere și a sărbătorii Izvorul Tămăduirii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.