Cum s-a prezentat la examen fostul șofer de tir care a candidat la șefia Spitalului Municipal din Câmpina: „Această chestie este puțin mai, cum să vă zic” (VIDEO)

Dezastrul din sistemul sanitar românesc se vede şi în rândul candidaţilor pentru funcţiile de manager de spital. Cel puţin la Spitalul Municipal din Câmpina, acolo unde singurul candidat pentru această funcţie este un fost şofer de tir, informează B1 TV.

Gabriel Dima a fost viceprimar de comună timp de doi ani, apoi şofer de tir, iar acum e ambulanţier la Serviciul de Ambulanţă Prahova.

Iar experienţa acumulată i-a dat aripi şi l-a împins să candideze pentru postul de manager al Spitalului Municipal din Câmpina. Însă aripile se pare că i-au fost retezate la interviul dat pentru ocuparea funcţiei.

Potrivit ziarulincomod.ro, aspirantul la postul de şef de spital a definit autoritatea locală ca fiind ”şeful cel mare”, iar criza de medici ar fi rezolvat-o prin anunţuri pe Facebook.

Practic, însă, candidatul nostru nu prea ştie nici ce secţii are spitalul pe care ar vrea să îl conducă. Până la urmă, comisia s-a lămurit.

