Cum s-a văzut din curtea Palatului Cotroceni sosirea Papei Francisc pe Aeroportul Otopeni (VIDEO)

Papa Francisc a ajuns, vineri, la București. Sute de mii de oameni îl așteaptă pe Suferanul Pontif în țara noastră.

O parte dintre aceștia au urmărit aterizarea avionului care l-a adus pe Papa pe monitoarele amplasate la Cotroceni, transmite corespondentul B1.ro Andrei Ștefan.

Vizibil emoționați, aceștia așteaptă ca Sfântul Părinte să ajungă la Cotroceni, însoțit de președintele Klaus Iohannis.

Video: B1.ro / Andrei Ștefan

Avionul în care se află Papa Francisc a aterizat la București, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, la ora 11.10.

Video: B1.ro / Andrei Ștefan

În Capitală, pregătirile pentru primirea Suveranului Pontif continuă în ritm alert. Vezi AICI mai multe detalii

Video: B1.ro / Andrei Ștefan

Vizita Sanctităţii Sale în România are o importantă semnificaţie geopolitică. Luptător convins împotriva politicilor anti-imigraţie, Papa transmite prin vizita sa un mesaj puternic guvernelor din Europa Centrală în favoarea deschiderii şi toleranţei. Într-o lume marcată de război, distrugere şi dezbinare - o lume obişnuită să respire aerul conflictelor, după cum a descris-o - Suveranul Pontif se poziţionează consecvent de partea dialogului şi a unei lumi a păcii.