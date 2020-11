Cum să nu te păcălești de Black Friday 2020. Ce recomandă specialiștii ANPC (VIDEO)

Sărbătoarea de Black Friday atrage cumărătorii prin prețurile speciale, promoționale și mult mai mici față de restul anului, însă există și cazuril în care persoanele sunt mai repede înșelate cu reduceri false, decât să beneficieze de scăderi de prețuri. În 2020, unul dintre cele mai sensibile puncte ale cumpărătorilor ar putea fi mânușile, dezinfectanții și măștile de protecție vândute la prețuri înșelătoare, dar și pachetele pentru Teste PCR.

Black Friday se desfășoară anul acesta în condiții speciale, din cauza pandemiei, astfel că va crește mult ponderea online-ului și mai puțini vor merge în magazinele fizice. Potrivit unui studiu realizat în această lună, 54% dintre românii cu vârsta între 18-65 ani intenționează să facă cumpărături în această ediție, în creștere cu 8% față de anul trecut. Multi isi cumpăra cutii de măști și sticluțe de gel dezinfectant, iar pe anumite site uri sunt chiar si vouchere pentru teste PCR de Covid la jumătate de preț.

„Dorim să tragem un semnal de alarmă și la consumatori să infomezecu atenție asupra caracteristicelor, datelor de livrare, tot ce enecesar la achizitonare. Va rugăm să fiți atenți la calitate preț nu la reducerea în sine a produsului”, a declarat președintele ANPC, Eduardt Cosmnschi.

La fel ca anii trecuți, cele mai bune oferte se epuizează în câteva minute și deci puțini vor fi cei care chiar își vor cumpăra ceva cu reducere mare. Chiar și așa, estimările sunt că vânzările vor depăși pe cele din 2019, cu 15-20%.Cumpărătorii trebuie să se informeze cât mai mult asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze.

„Trebuie să căutăm după recenzii sau note date de alți cumpărători pe site-uri. Introduceți în casă produse prietenoase cu mediul, electrocasnice cu energie redusă, unde se poate recicla”, a mai adăugat el.

Mare atenție, și atacatorii cibernetici vor avea mai mulți clienți vulnerabili la dispoziție pe care îi pot targeta cu viruși și malware pentru a le fură datele bancare.

Anul trecut, de Black Friday au fost efectuate comenzi în valoare de peste 480 de milioane de lei, peste 1.290.000 de produse vândute, un număr maxim de 437.018 de vizitatori simultani pe cel mai accesat site vânzare online. S-au vândut peste 58.000 de televizoare, peste 23.300 de laptopuri, peste 45.700 de telefoane și peste un milion de alte produse la prețuri de superofertă.

Fiecare client care vrea să cumpere televizoare, aspiratoare, mașini de spălat ori telefoane de Black Friday trebuie să fie atent dacă prețul acelui produs nu a crescut în ultima perioadă, pentru ca de Black Friday să nu cumpere un produs cam la același preț din urmă cu o lună.

Iată câteva extensii gratuite de verificare a prețului pentru Black Friday. Acestea funcționează în fundal, iar în momentul în care vizitați site-ul unui magazin se activează. Le puteți vedea în partea dreaptă de sus a browserului.

Extensii pentru Chrome:

- Pricy

- Price Tracker

Extensii pentru Firefox Mozilla:

- Price Expert

- Keppa

