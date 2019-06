Cum să te relaxezi. 24 de moduri CORECTE

Cum sa te relaxezi poate fi o intrebare buna, avand in vedere stresul cotidian in care traim tot mai multi. Relaxarea este o necesitate fundamentala a corpului, mintii si spiritului omului, fara de care nu putem merge mai departe. Trebuie sa stim sa ne relaxam corect, folosind mijloace care sa ne energizeze dupa relaxare si nu sa ne oboseasca mai rau, dandu-ne doar falsa impresie ca am facut ceva bun pentru noi.

Sunt mult prea multe moduri “incorecte” de a te relaxa! Aici intra activitati din categoria mancat la TV, fumat, luat calmante, etc.

In continuare iti prezentam 24 de moduri “corecte” de a te relaxa pe care iti sugerez sa le inserezi in programul tau zilnic.

Cum sa te relaxezi fizic

1. Devino constient de postura de la birou.

Indreapta-ti spatele, respira profund, ridica-te si fa cativa pasi.

2. Ia o pauza de la alcool, mancaruri procesate si zahar.

Ii vei da corpului tau o pauza de respiro pentru care iti va multumi prin eliberarea unei cantitati mai mari de energie in corp.

3. Iesi la o plimbare dimineata sau seara cand temperatura este in limite normale.

Am inceput sa apreciez foarte mult plimbarea de cand am inteles ca avem un corp facut sa se echilibreze prin miscare.

