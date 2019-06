Cum să scapi de grăsimea abdominală! Sfaturi de la expert în hormoni

Cand acumulezi kilograme in plus, in special in jurul taliei, inseamna ca in chimia corpului se produc modificari. Mai exact se acumuleaza depozite de grasimi intrucat corpul produce stres oxidativ si inflamatii. Rezultatul este un cerc vicios al proceselor hormonale care atrag dupa sine alte simptome si boli.

Iata 9 strategii-cheie sa „topesti” grasimea abdominala, potrivit dr. Sara Gottfried, specialist endocrinolog, autoarea cartii „Cum sa-ti echilibrezi hormonii pentru o piele stralucitoare, somn usor si digestie buna!”

Adauga iarba grasa in salate

Iarba grasa este o sursa importanta de omega-3 si melatonina (ALA) care se poate converti in DHA. O poti adauga in salate.

Fa exercitii de intensitate mare pe perioade scurte

Atunci cand alergi, supui organismul unui stres care ridica nivelul cortizolului. Iar hormonul stresului contribuie din plin la accentuarea inflamatiilor in organism. Pentru rezultate mai bune, fa exercitii intense, timp de 30-75 de secunde, in reprize separate de cate 2-3 minute de repaus.

Uita de alcool si sucuri

Caloriile din sucuri si alcool se depun pe talie. Daca vrei „patratele”, uita de ele!

Consuma proteine slabe

Asigura-te ca proteinele pe care le consumi sunt din categoria celor care nu cresc nivelul inflamatiei in organism. Poti consuma linte, somon, cod, carne de vita provenita de la animale hranite cu iarba.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

https://sfatulparintilor.ro/familie-parinti/sanatate-fizica-si-mentala/cum-sa-scapi-de-grasimea-abdominala-sfaturi-de-la-expert-in-hormoni/