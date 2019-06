​Cum se calculează MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2019

Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu, citeste in continuare.

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.