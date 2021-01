Cum se desfășoară ceremoniile religioase de Bobotează în Capitală: În piațeta Catedralei Patriarhale au fost așezate 200 de scaune. În Catedrală pot intra 70 de persoane (VIDEO)

În București, organizarea și desfășurarea slujbei de Bobotează se face după regulile impuse anul acesta de criza sanitară. Pentru a fi păstrată distanța între credincioși, în piațeta de pe dealul Mitropoliei au fost așezate 200 de scaune, iar în interiorul catedralei Patriarhale pot intra doar 70 de persoane. Reprezentanții Jandarmeriei spun că în primele ore ale zilei de Bobotează nu au fost înregistrate incidente.

„În piațeta Catedralei Patriarhale se află cam 200 de scaune, dar și credincioși care stau în picioare. În toată această perioadă a pandemiei, Biserica Ortodoxă a invitat și a pledat pentru respectarea normelor sanitare în vigoare. În Catedrala Patriarhală avem un număr de 70 de persoane care pot intra”, a declarat un reprezentant al Patriarhiei.

La rândul său, căpitanul Alexandru Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Române, a făcut apel la credincioși să respecte regulile de protecție sanitară pentru ca toate evenimentele să se desfășoare în bune condiții.

”Pentru Jandarmerie, această sărbătoare presupune desfășurarea în bune condiții a întregului ceremonial religios, în toată Capitala. Supraveghem buna desfășurare a acestor evenimente, asigurăm măsurile de ordine și siguranță publică în Capitală.

Îndemnăm toți cetățenii să respecte măsurile de protecție sanitară pentru sănătatea lor și sănătatea colectivă. Am asigurat culoare de deplasare pentru afluire și defluire în așa fel încât să se păstreze măsurile de distanțare socială. Avem permanent echipe de dialog printre cetățeni, echipe care îndemană la portul măștii de protecție și respectarea distanței.

Totul se desfășoară în condiții bune, în sensul că persoanele s-au așezat în rând și păstrează distanța între ele.

Din informațiile pe care le am, până la acest moment nu au fost sesizate probleme. Dacă apar probleme, îndemn cetățenii să se adreseze celei mai apropiate patrule de jandarmi sau să apeleze numărul de urgență 112", a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei.

La începutul acestei săptămâni, Patriarhia Română a anunțat că ceremoniile religioase prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului, se vor desfășura ținând cont de regulile sanitare care au fost impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus. Astfel, pentru a fi evitată aglomerația, nu vor mai exista vase mari cu apă, ca în anii precedenți, credincioșii urmând să primească Aghiasma Mare deja îmbuteliată.

