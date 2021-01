Cum se exprimă medicul Valeriu Gheorghiță, în timp ce explică procesul de vaccinare: "Se completează de mână, ad labam..."

Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva noului coronavirus, medicul Valeriu Gheorghiță, a ajuns din nou în atenția publicului, după scandalul dozelor transportate în cutiile de pizza.

De această dată subiect de glume pe rețelele de socializare a fost o expresie în limba latină pe care medicul a folosit-o într-o intervenție video în care înerca să explice importanța vaccinării și procedurile care trebuie urmate în timpul imunizării. La un moment dat medicul Valeriu Gheorghiță folosește expresia “ad labam”.

Cum era de așteptat mulți s-au gândit că este vorba despre o expresie jignitoare. Coordonatorul campaniei de vaccinare a folosit o expresie care înseamnă “de mână”.

"beneficiarilor vaccinărilor aceste carduri care se completează de mână: ad labam: nume, prenume...", este explicația dată de Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.