Cum se fac controalele în spitale. Eugen Iancu: Un pompier vorbește cu secretara la o cafea. Nu verifică nimic, pentru că nu poate fi deranjată relația dintre Raed Arafat și manageri (VIDEO)

Eugen Iancu, tatăl tânărului Alexandru Iancu (22 de ani), care a murit după incendiul de la clubul Colectiv, a declarat vineri, pentru B1 TV, că așa-zisele controale care se fac în spitale sunt doar niște discuții între pompieri și secretare la o cafea. În fapt, niciun pompier nu verifică nimic în spitale deoarece „nu poate fi deranjată relația dintre (Raed) Arafat și manageri”.

Reacția lui Iancu vine în contextul în care, vineri dimineață, un incendiu a izbucnit la spitalul ”Matei Balș” din București. Patru pacienți COVID-19 au murit și zeci au fost evacuați și transferați la alte spitale. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru SItuații de Urgență, afirmase că respectiva clădire avea avizele necesare și că ultimul control s-a făcut în noiembrie 2020.

„Eu am fost după ”Colectiv” în mai multe spitale din Europa. Am fost în Belgia, Olanda, Franța Spania. În acele spitale, de două ori pe an, se face evacuarea, se scoate pacientul dacă e nevoie din sala de operație și dat afară, cu ochii pe ceas. La noi, vedem că pompierii, după fiecare incendiu, sau apare chiar Afarat și spune că s-a făcut control. Care e rezultatul acelui control? Că la noi toate clădirile iau foc...

La noi se duce un pompier, vorbește cu secretara la o cafea, semnează niște hârtii, dă un avertisment și pleacă. Niciun pompier nu intră în spital, nu verifică instalația electrică, nu verifică nimic. De ce? Că nu poate fi deranjată relația dintre Arafat și manageri”, a declarat Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv.

