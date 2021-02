Cum se face aprovizionarea centrelor de vaccinare din țară și care este numărul de doze suplimentare pe care DSP îl poate cere. Gheorghiță: Există un număr maxim de doze (VIDEO)

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță a explicat care este numărul maxim de doze pe care DSP îl poate cere în plus, față de numărul programărilor din platformă:

„Un management bun al numărului de doze care vor fi cerute de la fiecare Direcție de Sănătate Publică presupune, pe lîngă dozele raportate la numărul de programări, însă 3% - 5% doze care pot fi cerute suplimentar, pentru a se putea acoperi eventualele pierderi.

Chiar și în acest caz, necesarul poate să fie refăcut în zilele următoare și aceste doze sunt necesare pentru a acoperi persoanele care sunt vaccinate în centrle medico-sociale, centrele rezidențiale, de dializă și persoanele nedeplasabile de la domiciliu. În anumite județe a început imunizarea persoanelor nedeplasabile de la domiciliu (...) Din punct de vedere logistic provocarea este foarte mare, pentru a se asigura vaccinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.

