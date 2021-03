Cum se face înscrierea pe lista de așteptare pentru vaccinarea anti-COVID-19. Explicațiile secretarului de stat Andrei Baciu (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit joi, pentru B1 TV, despre modul în care va evolua campania de vaccinare anticoronavirus în perioada următoare. Acesta a explicat, printre altele, cum se va face înscrierea pe lista de așteptare pentru imunizare.

„Procedural se apelează la exact aceeași platformă. Îți faci un cont, te loghezi, selectezi un centru de vaccinare apropiat - sunt centre care funcționeză acum și vor fi vizibile și centre ce vor fi deschise mai târziu, pe măsură ce vin dozele suplimentare - vezi câți sunt înaintea ta și te pui pe lista de așteptare. Când îți vine rândul, sistemul te anunță cu cel puțin 48 de ore înainte. Ți se trimite un SMS și în 24 de ore trebuie să intri, să-și alegi o oră în care să te vaccinezi. E varianta cea mai simplă.

E și varianta pe call centre. Avem și această variantă, numărul e 021 414 4425. Selectăm un centru și vom avea o idee despre câte persoane sunt în fața noastră. Suntem pe lista de așteptare. Când primim SMS, sunăm la call centre să anunțăm o oră. De pe 15 martie așa se va întâmpla. E o dorință semnificativă de vaccinare”, a explicat Baciu, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

