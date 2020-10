Cum se poate face diferența între gripă și COVID-19. Medic infecționist: Șansa să se producă această dublă infecție este una cât se poate de reală (VIDEO)

Sezonul rece se apropie, numărul cazurilor de coronavirus se află într-o creștere alarmantă, iar specialiștii trag tot mai multe semnale de alarmă cu privire la pericolul reprezentat de suprapunerea gripei sezoniere cu pandemia de COVID-19. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, medicul infecționist Valeriu Gheorghiță a explicat cum pot fi deosebite cele două afecțiuni respitarorii, precizând că sunt foarte mari șansele ca o persoană să contracteze ambele virusuri în același timp.

„Din păcate, șansa să se producă această dublă infecție este una cât se poate de reală, având în vedere că sezonul de gripă bate la ușă, motiv pentru care, în situația în care se întâmplă această coinfecție, prognosticul este unul mult mai sever decât în cazul monoinfecției. Ne interesează riscul de a face o formă severă, critică și riscul de deces.

Aceste două virusuri nu competiționează pe aceiași receptori, motiv pentru care ei pot să coexiste foarte bine la același pacient. Infecția cu SARS-CoV-2 are particularitățile ei, și anume determină aceste microtromboze diseminate și această reacție inflamatorie exagerată și gripa vine în plus și produce o serie de modificări grave la nivel pulmonar și acea bronhopneumonie edematoasă”, a declarat medicul infecționist.

Întrebat cum se pot diferenția gripa și COVID-19, Valeriu Gheorghță a explicat: ”Gripa debutează, în general, cu un tablou brusc, cu febră mare, cu dureri musculare importante, cu o stare de curbatură, cu dureri de cap, dureri oculare, simți ochii înfundați în orbite, și ulterior apar semnele de tract respiratoriu inferior – tuse seacă și mai rar semnele de strănut și dureri de gât. În infecția cu SARS-CoV-2, debutul, în general, este lent, cu subfebrilitate, cu stare de astenie fizică importantă, stare de oboseală, cu dureri de cap, cu tuse, pierdere de gust și de miros și, în formele severe se instalează dificultatea respiratorie și uneori apar și forme digestive cu greață, vărsături și diaree. Diferența dintre ele este legată de modalitatea de debut: în gripă vorbim de un debut brusc, în infecția cu SARS-CoV-2, debutul este lent, progresiv”.

În acest context, medicul a insistat asupra importanței vaccinării antigripale mai ales de către persoanele care fac parte din categoriile de risc.

”Este foarte important ca persoanele care se găsesc în categoriile de risc, persoanele de peste 65 de ani, cele cu boli cronice cunoscute, gravidele, copiii să fie vaccinați antigripal pentru că este una dintre cele mai importante măsuri specifice de prevenție și atunci când o avem la îndemână nu trebuie să ratăm ocazia de a ne imuniza în ideea de a scădea riscul de a face gripă în sezonul acesta”, a mai spus medicul Valeriu Gheorghiță.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

Datele transmise, luni, de Grupul de Comunicare Strategică arată că, în ultimele 24 de ore, în România au fost confirmate 2.069 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dintr-un total de 10.051 de teste care au fost prelucrate în același interval. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 246 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Totodată, în acest moment 628 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă. De asemenea, de duminică până luni, au fost înreguistrate 56 de noi decese în rândul pacienților cu COVID-19.

