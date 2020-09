Cum se pregătesc profesorii pentru deschiderea anului școlar. „Toată lume zice de copii, dar noi vom cădea ca muștele” (VIDEO)

Directorii și profesorii resimt puternic presiunea pusă pe umerii lor, odată cu deschiderea noului an școlar și încearcă să pregătească unitățile de învățământ cum pot, cu resursele pe care le au, astfel încât elevii să fie în siguranță. În marile orașe, școlile sunt pregătite pentru scenariul hibrid și iau în calcul varianta cursurilor online dacă e necesar. În mediul rural, însă, directorii par să opteze pentru prezenţă în clase. Numărul de elevi este mai mic, iar distanțarea poate fi asigurată mai ușor, informează B1 TV.

Dascălii recunosc cu jumătate de gură că se tem să nu se îmbolnăvească, mai ales că, de regulă, spun ei, profesorii tineri sunt puțini. Şi mai grav este că, în cele mai multe școli, personalul necalificat, care trebuie să asigure curățenia claselor și a spațiilor comune, este insuficient.

„Multe dintre școlile din România nu sunt pregătite pentru a face față noii situații. Nu doar pentru că lucrurile nu s-au făcut în ultimele două luni, dar și pentru ceea ce pare să ne ajungă din urmă”, a declarat George Roman, directorul ”Salvați copiii”, pentru Europa Liberă.

În orașele mai mari, ca București sau Timișoara, școlile se așteaptă să înceapă noul an în sistem hibrid, în care copiii vor face cu schimbul - adică o parte din elevi în clasă și o altă parte urmărind lecția în timp real, de acasă.

„În principiu, eram cu scenariul jumătate la școală, jumătate online, câte o săptămână. Profesorul transmite din clasă. Copilul știe care este orarul și se transmite din clasă și nu iese din clase. Profesorul va fi cel care se va muta dintr-o clasă în alta”, a susținut Mariana Vișan, directoarea liceului Școala Centrală București, potrivit Europa Liberă.

„Toată lume zice de copii, că ei se vor îmbolnăvi. Nu, ei sunt vectorii și noi vom cădea ca muștele. Nu știu ce se va întâmpla când vom cădea noi ca muștele și cum vom acoperi acele ore. Nu s-a gândit nimeni la acest lucru”, a mai spus aceasta, potrivit Europa Liberă.

Este incendiară pe rețelele de socializare, dar toată lumea rămâne surprinsă când află cu ce se ocupă tânăra de fapt (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.