Cum se ”respectă” distanțarea fizică în vremea pandemiei: Călători, înghesuiți în trenuri și autobuze (VIDEO)

În plină pandemie de coronavirus, sute de călători s-au înghesuit într-un tren care a plecat, vineri seară, din Bucureşti spre Craiova. Garnitura avea la bord 320 de oameni, în loc de 280, cât era numărul admis de locuri. O situație similară s-a petrecut într-un autobuz de pe ruta Crizbav - Brașov. Asta deşi autorităţile repetă zi de zi că distanțarea socială este o măsură extrem de importantă în a preveni infectarea cu SARS-CoV-2. Transportul în comun reprezintă una dintre principalele surse de infectate cu coronavirus, informează B1 TV.

Trenul InterRegio 1597, cu destinația Craiova, a plecat la ora 19.40 din Gara de Nord di București. Era arhiplin! Nimeni nu a luat nici cea mai mică măsură, deşi suntem în plină epidemie de coronavirus, ba chiar ne aflăm într-un trend ascendent și am ajuns să avem chiar și peste 4.000 de îmbolnăviri pe zi.

În loc ca oamenii să ocupe strict cele 280 de locuri ale garniturii, sau chiar mai puține pentru a asigura distanța socială, în tren s-ar fi urcat 320 de persoane.

Au stat pe culoare, iar unii au purtat mască doar de ochii lumii, adică au ţinut-o sub bărbie. Cu toţii s-au supraexpus, astfel, unei posibile infecții cu coronavirus. Ba poate chiar i-au expus şi pe cei cu care s-au întâlnit ulterior, dacă au ieşit infectaţi din tren.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.