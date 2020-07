Cum se respectă distanțarea fizică pe litoral, în ziua recordului de infectări cu coronavirus (VIDEO)

România a înregistrat, sâmbătă, un nou record al cazurilor noi de infectare cu coronavirus - 1.284. Ne apropiem rapid de 45.000 de îmbolnăviri și 2.200 de decese. Niciun motiv de îngrijorare aici, însă, pentru unii românii, care se înghesuie în distracțiile de pe litoral. Bucurându-se de mare, unii au uitat complet de distanțarea fizică, o regulă deloc complicată, dar eficientă în a preveni răspândândirea infecției.

Asta deși autoritățile au insistat în mod repetat că operatorii economici trebuie să se asigure că regulile sunt respectate. Iar clienților li s-a spus de tot atâtea ori că urmarea recomandărilor e spre binele lor.

„Dacă nu reuşim să impunem respectarea regulilor - cele trei reguli de bază pentru prevenţia bolii - nu cred că vom reuşi să facem faţă pandemiei. Atrag atenţia populaţiei că această luptă nu se câştigă în spital. Spitalele vor fi copleşite şi oricum avem resurse limitate. Singura soluţie este să nu ne îmbolnăvim şi acest lucru se face numai prin prevenţie”, a insistat, sâmbătă, medicul Virgil Musta, Șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara.

Între timp, unii turiști sunt atât de doritori să se distreze, că nu mai respectă nici minimele reguli. Tot sâmbătă, o terasă din Eforie Nord a fost amendată cu 5.000 de lei pentru că a asigurat muzica unor turiști care au încins o sârbă fix în mijlocul drumului, ținându-se de mâini și fără masca de protecție.

