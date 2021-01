Cum se scuză medicul Valeriu Gheorghiță pentru problemele platformei de vaccinare: "Există în mai multe țări, inclusiv în Germania. Noi încercăm din mers să le corectăm"

Medicul Valeriu Gheorghiță a recunoscut marți că româniic are au dorit să se programeze pentru a doua etapă a campanieid e vaccinare au întâmpinat mai multe probleme, însă a precizat că astfel de sincope au putut fi întâlnite și în alte state UE, inclusiv în Germania:

"Încercăm să facem această platformă ușor de folosit pentru fiecare persoană în parte, indiferent de nivelul de expertiză pe care îl avem din punct de vedere al abilităților informatice. Numărul persoanelor deja programate la acest moment, practic în 72 de ore, confirmă că nu este neapărat chiar atât de complicat să efectuăm această programare. Există multiple metode prin care persoana respectivă se poate programa.

Ceea ce vă pot spune din discuțiile cu colegii de la STS care administrează platforma este foarte dificil, în momentul în care platforma este în producție să intervii cu foarte multe modificări. Vom anunța din timp aceste perioade de mentenanță. Ele se vor face pe parcursul nopții, astfel încât să nu impactăm procesul de programare al persoanelor respective. Au fost aceste mici sincope în ceea ce privește programarea. Acest tip de disfuncționalități există înregistrate în mai multe țări, inclusiv în Germania. Noi încercăm din mers să corectăm și ne preocupă în mod deosebit sesizările pe care fiecare persoană le are. Încercăm să culegem toate aceste sesizări și să le transformăm în cerințe operaționale pentru ca platforma să fie realmente utilă pentru fiecare persoană în parteȚ, a precizat medicul Valeriu Gheorghiță.

Acesta a precizat că platforma de vaccinare ar putea fi folosită în viitor și pentru alte tipuri de vaccin:

"Probabil în viitor această platformă nu e va limita doar la vaccinarea împotriva COVID-19. Cred că paote fi folosită, de pildă după modelul Germnaiei, în programul național de vaccinare, indiferent de tipul vaccinului", a mai precizat Valeriu Gheorghiță.

