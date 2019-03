Cum se scuză ministrul Gabriel Leș pentru că i-a sfidat pe militarii români întorși din Afganistan: 'Au fost 5 secunde de neatenție' (VIDEO)

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, și-a recunoscut sfidarea la adresa militarilor din batalionul Șoimii Carpaților, care îi prezentau îi rezentau onorul în timp ce guvernantul butona telefonul.

Leș se scuză spunând că au fost doar 5 secunde de neatenție, deși în imagini se vede foarte clar că ministrul a ținut o adevărată conversație, de circa jumătate de minut.

”Imi asum greseala. A fost un moment de neatentie. Suna intruna telefonul si am vrut sa vad despre ce era vorba. Au fost 5 secunde de neatenție”, a spus Gabriel Leș în cadrul emisiunii Talk B1 cu Laurențiu Botin.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.