Cum se va desfășura spectacolul-pilot de la Teatrul Naţional Bucureşti. Ion Caramitru: Eu sunt vaccinat încă din martie. Sunt bucuros că am reușit să fac lucrul ăsta și mi se pare absolut firesc (VIDEO)

În perioada 14 - 16 mai vor avea loc primele spectacole-pilot în România, la Opera Naţională Bucureşti, Teatrul Naţional Bucureşti și Opera Naţională Română Cluj-Napoca. Spectacolele sunt organizate în baza normelor transmise de Ministerul Culturii. Biletele au fost puse în vânzare marți. Spectatorii trebuie să fie vaccinați anti-COVID-19 cu ambele doze. Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional Bucureşti (TNB), a explicat cum va decurge acest spectacol-pilot și a îndemnat la vaccinare.

„Normele au venit în sensul de a realiza un spectacol-pilot. Și la noi, și la Operă, așa cum a fost în străinătate. Nu a inventat nimeni roata. Să fie apoi observate reacțiile celor care au fost în sală, dacă a fost periculos sau nu.

Evident, condiția sine qua non este vaccinarea și cu rapel, deci cu ambele doze. Ei trebuie să vină doar cu buletinul, care va fi verificat imediat pe tabletă, așa mi s-a spus, așa cum se petrece la vot: se pune buletinul, se verifică CNP-ul. Eu nu văd altceva decât o intenție bună de a se ordona puțin”, a declarat Ion Caramitru, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

