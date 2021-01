Cum se va putea călători în afara granițelor după campania de vaccinare. Reprezentant INSP: “Dacă la întoarcere în România copilul prezintă riscul de a răspândi boala, trebuie ținut în carantină”

Copiii vor putea călători peste graniță împreună cu părinții lor vaccinați împotriva COVID-19, în funcție de situația epidemiologică a țărilor de destinație.

În cazul în care la nivelul acestora există o rată ridicată de infectare COVID-19, la întoarcerea în țară copiii trebuie să stea în carantină timp de 10 zile, chiar dacă părinții lor sunt vaccinați, a precizat Florentina Furtunecu, reprezentant INSSP, într-o conferință de presă.

“Această întrebare are un răpuns care variază în funcție de situațiile epidemiologice din țările unde călătorec familiile cu copii. În orice caz, dacă o familie călătorește cu un copil într-o țară cu incidență ridicată a COVID-19, la întoarcere în România copilul prezintă riscul de a răspândi boala, el este un vector, de aceea trebuie ținut în carantină timp de 10 zile și unul dintre părinți trebuie să stea cu copilul. Acestea sunt implicațiile de natură populațională ale călătoriei”.

În cazul persoanelor vaccinate, pentru a nu fi obligate să stea în carantină la întoarcerea din țări cu risc ridicat de infecție COVID-19, e obligatoriu să avem două doze aplicate și să treacă 10 zile de la cea de-a dou doză, a precizat Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.