Țările membre ale Uniunii Europene vor împrumuta împreună și apoi vor cheltui 750 de miliarde de euro în următorii trei ani, pentru ca economiile să iasă din cea mai profundă recesiune pe care a întâlnit-o blocul comunitar în toată istoria sa, una cauzată de pandemia de COVID-19, relatează Reuters.

Cum și când vor primi statele UE banii de redresare. Care este procedura

Din totalul de 750 de miliarde de euro ce urmează să fie împrumutați de UE, 360 de miliarde de euro vor fi distribuiți sub formă de împrumuturi ieftine, iar 312,5 miliarde de euro în granturi. Restul de 77,5 miliarde de euro vor fi cheltuiți în baza altor scheme comunitare care răspund la criza COVID-19.

Guvernele UE trebuie să precizeze pe ce vor să cheltuie banii în „planuri de redresare și reziliență” – pachete coerente de reforme și proiecte de investiții ce urmează să fie implementate până în 2026. Comisia Europeană va verifica aceste planuri, astfel încât să vadă dacă ele sunt sau nu în acord cu ceea ce însuși Executivul de la Bruxelles a prescris pentru fiecare țară a UE în recomandările sale anuale.

Cel puțin 37% din bani ar trebui să se îndrepte către proiecte care ajută la protecția mediului și previn schimbările climatice, iar măcar 20% către digitalizarea economiilor.

Banii pot fi solicitați pentru proiecte care au început după 1 februarie 2020 inclusiv.

Din totalul de 312,5 miliarde de euro distribuiți sub formă de granturi, 70% vor fi alocați în 2021 și 2022. Alocările vor fi proporționale cu populația țării respective, inversul PIB-ului său pe cap de locuitor și cu rata sa medie a șomajului în perioada 2015-2019.

Pentru restul de 30%, în 2023, în loc de rata șomajului în perioada 2015-2019, formula de calcul va avea în vedere „pierderea din PIB real observată în 2020 și... pierderea cumulată în PIB real observată în perioada 2020-2021”.

În prima jumătate a anului 2021, cel mai devreme, guvernele pot obține pre-finanțare de până la 10% din valoarea totală a sumelor aprobate în planurile lor. Restul de bani vor fi plătiți în rate, dacă și când proiectele aprobate ating diferite obiective convenite. Procesul va fi verificat de către Comisia Europeană și guvernele UE.

Planurile vor fi transmise formal de la 1 ianuarie 2021 și până la 30 aprilie 2021, dar guvernele pot începe să le trimită încă din 15 octombrie, astfel încât ele să fie discutate cu Executivul comunitar și să fie gata de aprobare odată ce banii vor fi disponibili din punct de vedere legal.

UE dorește să lanseze formal întreaga schemă de redresare la 1 ianuarie, dar data depinde de ratificarea planului comunitar de redresare de către parlamentele din blocul de 27 de națiuni.

Președintele Klaus Iohannis: Fondurile europene de 80 de miliarde de euro vor contribui la reconstruirea României. Banii trebuie folosiți efectiv, nu numai teoretic, și avem un plan

La capătul summitului în care liderii UE au negociat bugetul multianual și fondul european de redresare economică, președintele Klaus Iohannis anunța că România a obținut „o sumă impresionantă - 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene”.

„Această sumă de 80 de miliarde practic se compune din două mari pachete bugetare. Primul pachet, cel mai mare, este pachetul care se referă la bugetul multianual al UE, din 2021 până în 2027. Sunt fondurile europene și proiectele europene pe care le-am avut și până acum. Pentru a putea atrage acești bani, este nevoie de un concept, un plan național. La acest plan lucrăm de când este în funcțiune Guvernul Orban. Planul este ca și finalizat, se fac ultimele finisaje și planul va fi urmărit în continuare să ajungă la Comisie, ca să fim pregătiți din timp de data aceasta să atragem banii europeni”, explica ulterior șeful statului.

El mai preciza că „al doilea pachet bugetar din această sumă de 80 de miliarde se compune din pachetul care este destinat relansării și revigorării economice. Este un pachet foarte mare, de 34 de miliarde de euro pentru România. Acești bani sunt în principal destinați ameliorării crizei, măsurilor de ieșire din criza economică, măsurilor de întărire a economiei, ca să își revină foarte repede după acest șoc provocat de pandemie. Acești bani trebuie consumați mai repede. Practic, pentru a folosi acești bani, avem la dispoziție doar șase ani. O parte din acești bani este posibil să fie deja disponibilă în acest an, în 2020, și aici este nevoie să ne mișcăm rapid, fiindcă până în octombrie trebuie să prezentăm Comisiei Europene planul național aferent acestui fond de repornire, de relansare, de întărire a economiei. Am început și pe acest plan să lucrăm de acum câteva luni deja, continuăm și ce am făcut practic astăzi într-o discuție foarte aplicată cu Guvernul a fost să corelăm planurile în așa fel încât să folosim banii europeni în cel mai eficace mod posibil, adică să folosim banii în așa fel încât să aibă un impact major asupra economiei României, asupra sistemelor publice și în final asupra bugetului fiecărui român în parte”.