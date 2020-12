Cum testăm dacă măștile de protecție sunt conforme sau nu. Experiment B1 TV (VIDEO)

Piața românească este plină de maști neconforme. Din 35 de milioane de măști verificate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, 32 de milioane nu respectau prevederile legale. Asta în condiţiile în care purtarea măştii este obligatorie, iar masca este principala armă în lupta împotriva COVID-19. Specialiştii ne spun cum putem stabili dacă o mască este bună sau nu, dacă este eficientă şi dacă ne protejează împotriva coronavirusului, relatează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.