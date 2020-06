Cum va arăta vremea în săptămâna în care se va susține Evaluarea Națională? Directorul ANM a anunțat că am putea avea o vară a extremelor meteorologice

Evaluarea Națională va avea loc în perioada 15-22 iunie, iar ANM estimează că vor fi ploi mai bogate în jumătatea de Nord-Vest a țării, dar în cealaltă jumătate vremea va fi normală pentru acest interval, conform prognozei pentru următoarele patru săptămâni, scrie a1.ro.

Cum va arăta vremea în săptămâna 15-22 iunie?

"Săptămâna 8-15 iunie va aduce temperaturi apropiate de normalul climatologic ale acestei perioade, posibil chiar mai ridicate în partea de Sud-Est a țării. Înseamnă valori față de media acelei săptămâni, dacă vorbim de temperaturi situate în jurul valorilor de 15-20 °C, avem abateri termice pozitive mai mari de 2-3 °C. Și chiar și săptămâna următoare, 15-22 iunie păstrează aceeași tendință în ceea ce privește regimul de temperaturi în aproape toată țara. Vorbim de temperaturi peste ceea ce ar fi normal”, a spus Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

Vom avea o vară a extremelor meteorologice

„La acest moment pare o lună de vară ușor mai caldă decât în mod obișnuit, să nu uităm că luna iunie anului 2019 a fost cea mai caldă lună din istoria măsurătorilor meteorologice. Și pentru că mă întrebați de vară, în România nu excludem să avem o vară a extremelor meteorologice. Fenomene meteorologice extreme. Practic, aceste alternanțe de perioade mai calde, urmate de perioade în care fenomenele extreme să fie prezente pentru că luna iunie este cea mai bogată lună în precipitații a anului și cea mai instabilă lună a verii și a anului”, a mai spus directorul ANM.

Temperaturile o vor lua razna în luna iunie

Conform caracterizării climatice a lunii iunie făcute de Administrația Națională de Meteorologie(ANM), prima lună calendaristică de vară ar trebui să fie, în general, o alternanță între zilele însorite și călduroase, dar să nu lipsească nici cele ploioase și reci. În zilele calde valorile termice ar trebui să urce până la 30 de grade Celsius.

Potrivit Agerpres, în periadele ploioase, într-un interval de doar câteva ore, aversele pot aduce cantități de precipitații care pot depăși cantitățile medii lunare.

"Acest aspect instabil al vremii, specific lunii iunie, se datorează activităţii deosebit de intense a dorsalei Anticiclonului Azoric, ce aduce un aflux de aer umed oceanic, care la contactul cu aerul tropical ce acoperă şi zona ţării noastre, determină, uneori, precipitaţii deosebit de abundente", susţin meteorologii.

Valori medii între 18 şi 20 de grade Celsius sunt specifice Câmpiei de Vest, Culoarului Mureşului, Podişului Moldovei şi zonelor deluroase din Oltenia, Dobrogea şi Muntenia. În restul teritoriului, cu excepţia zonelor montane, temperaturile medii lunare se menţin între 16 şi 18 grade Celsius. În zona montană joasă, dar şi în depresiunile intramontane, aceste valori se situează între 8 şi 16 grade Celsius. La altitudini de peste 1.700 de metri, mediile de temperatură sunt între 6 şi 8 grade Celsius şi doar pe culmile înalte ale Carpaţilor Meridionali (la peste 2.500 metri altitudine) se înregistrează temperaturi sub 6 grade Celsius.

"Luni iunie foarte reci în România au mai fost în anii 1990, 1977, 1962 etc. În anul 1990, în perioada 1-3 iunie a fost înregistrată minimă absolută a lunii iunie la 46 staţii meteorologice, majoritatea sub 9 grade Celsius, la Stâna de Vale înregistrându-se -3,8 grade Celsius, cea mai mică valoare din şirul celor 46 de valori. În luna iunie 1977 s-a înregistrat minima absolută la 44 staţii meteorologice, în perioada 2-5 iunie, valorile fiind sub 7 grade Celsius", se menţionează în analiza ANM.