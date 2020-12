Cum va fi vremea de Revelion: „Până pe 31 decembrie, temperaturile se vor menține foarte, foarte ridicate” (VIDEO)

Vremea ne oferă tot felul de surprize. Dacă duminică aveam vreme rea în mai toată țara, cu ninsoare și viscol la munte, de luni situația se schimbă radical și se face din nou foarte cald pentru acest moment al anului. Maximele vor ajunge chiar și la 17 grade, iar de vremea va rămâne în același registru chiar și de Revelion, potrivit B1 TV.

Două anotimpuri într-unul singur – așa ar putea fi caracterizată vremea din țara noastră în această perioadă. Dacă timp de două zile iarna și-a arătat colții, iar ninsoarea și vântul puternic au pus stăpânire mai ales pe zonele montane, de acum lucrurile se vor schimba radical. Ne vom bucura din nou de vreme frumoasă, mai degrabă specifică unor zile de primăvară.

„Vom avea temperaturi maxime cuprinse între 6 și 17 grade – 17 grade aici, în extremitatea de sud a țării, 13-14 grade în Capitală și precipitații în restrângere ca arie. Vor mai fi ninsori în zonele de creastă, în Carpații Meridionali, ploi locale în estul și sud-estul țării, dar din ce în ce mai slabe cantitativ”, a declarat Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

