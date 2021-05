Cum va fi vremea în perioada următoare. Elena Mateescu (ANM), pe B1 TV: Această săptămână va fi mai rece decât în mod obișnuit (VIDEO)

Actualizarea estimărilor pentru următoarele patru săptămâni a confirmat că această săptămână va fi mai rece decât în mod obișnuit, declarat Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie, marți, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.