Cum va fi vremea în restul verii. Elena Mateescu, director general al ANM, pe B1 TV: În medie, iulie și august sunt mai sărace în precipitații decât iunie (VIDEO)

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a fost sâmbătă seară invitata Nadiei Ciurlin la „Talk B1”, unde a vorbit despre cum va fi vremea în restul verii. Ea a explicat că, în ultimele două decenii, acest anotimp a înregistrat record după record.

