Cum va fi vremea în săptămâna următoare și în restul zilelor din luna august. Elena Mateescu, director ANM, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre cum va fi vremea atât în această săptămână, cât și în celelalte zile din august. În direct pe B1 TV, ea a explicat că, din punct de vedere climatologic, ne putem aștepta la „o lună stabilă din punct de vedere al fenomenelor de instabilitate atmosferică accentuată comparativ cu cea mai bogată lună a verii în precipitații și cea mai instabilă, luna iunie”.

Elena Mateescu, director ANM, în direct pe B1 TV. Cum va fi vremea săptămâna următoare





Întrebată de Irina Petraru la ce să ne așteptăm de la săptămâna următoare, Elena Mateescu a răspuns: „La această oră nu mai avem în vigoare avertizări meteorologice generale, care să vizeze fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. Nici ieri nu am avut. De altfel, și ziua de ieri, și astăzi au fost consemnate ca fiind zile călduroase, chiar ușor mai răcoaroase din punct de vedere al regimului de temperaturi. Iată, că ultima lună de vară a debutat cu valori de temperaturi care, în nordul Moldovei, nu au depășit 24, 25 de grade Celsius. Doar în sudul extrem am mai avut, ieri, 34 de grade Celsius, la Turnu Măgurele, Zimnicea și Calafat, acolo unde temperatura resimțită a avut valori de 36, 38 de grade Celsius, iar la București am avut 33 de grade Celsius la Băneasa și Afumați, respectiv 32 la Filaret. De altfel, în această dimineață, am consemnat 8 grade numai în depresiunile din estul Transilvaniei, la Joseni, Toplița și Miercurea Ciuc, iar cel mai cald a fost la Constanța, 23 de grade Celsius, iar la București 21 de grade Celsius”.

Elena Mateescu a subliniat că au fost înregistrate și „două recorduri în această dimineață. Dacă la Darabani, în nordul Moldovei, am înregistrat cea mai scăzută valoare a unei zile de 2 august din perspectiva temperaturii minime înregistrată pentru această zi la această stație meteorologică de când se fac măsurători, și anume 11,9 grade Celsius, comparativ cu recordul anterior, 12 grade Celsius, iată că la Roșiorii de Vede, în sudul țării, am avut un record al unei temperaturi minime cea mai ridicată pentru data de 2 august la această stație, 20,8, față de 20,5. Deci o vreme extremă, chiar din punctul de vedere al amplitudinilor termice, de la o regiune, la alta. Acest lucru va fi caracteristic și pentru ziua de astăzi, pentru că vom vorbi în general de o vreme frumoasă, chiar mai răcoroasă în partea de est a țării, acolo unde maximele nu vor depăși 24, 27 de grade Celsius, în timp ce în sudul extrem vom mai putea să mai vorbim doar de temperaturi situate între 31 până la 32 de grade Celsius, iar pe litoral 25, 26 de grade Celsius”.

„Mâine, temperaturile vor fi în creștere, pentru că vorbim de 33, 34 de grade Celsius în partea de sud și sud-vest, 30 și 33 de asemenea în partea de vest a țării, 28-32 de grade Celsius în est, iar pe litoral 26-27 de grade Celsius. Marți, același tablou din punct de vedere al regimului de temperaturi, cele mai ridicate până la 34 de grade Celsius în partea de sud, sud-vest și vest a țării, Disconfortul termic va fi unul în creștere, pentru că mai ales din a doua jumătate a săptămânii este posibil să vorbim, începând de joi, din nou de temperaturi care să depășească cadrul unei zile de caniculă, 35 la nivel local, 36, poate chiar 37 de grade Celsius în sudul extrem”, a mai spus directorul ANM.



La ce să ne așteptăm de la restul zilelor din luna august





Întrebată dacă luna august va fi una tipică de vară, Elena Mateescu a explicat: „Luna august, climatologic vorbind, este o lună stabilă din punct de vedere al fenomenelor de instabilitate atmosferică accentuată comparativ cu cea mai bogată lună a verii în precipitații și cea mai instabilă, luna iunie, așa cum s-a confirmat și în acest an, și chiar și luna iulie, pentru că luna iulie am încheiat pe un plus în ceea ce privește cantitatea medie de precipitații. Suntem ușor peste norma climatologică a unei luni iulie în țara noastră, cu numai 4,7 litri per metru pătrat, dar cu o distribuție neuniformă la nivel teritorial, pentru că în continuare în partea de sud, sud-est și jumătatea sudică a Moldovei precipitațiile sub mediile climatologice au menținut starea de secetă pedologică. Pentru luna august, așa cum arată informațiile la acest moment pentru fiecare săptămână, (...) indică cel puțin pentru partea de sud și sud-est a țării valori mai ridicate decât în mod obișnuit, iar pentru săptămâna 17-24 august, așa cum arată informațiile la acest moment, vorbim de temperaturi mai ridicate în toate regiunile extracarpatice, acolo unde la acest moment abaterile termice sunt mai mari de 2, 2,5 grade Celsius. Din punct de vedere al regimului de precipitații, o tendință de deficit în săptămâna 3-10 august și 10-17 august, iar ultima săptămână precipitații apropiate de normal”.