Cum va fi vremea vara aceasta: Ne așteaptă multe FURTUNI și PRECIPITAȚII MASIVE

Vara aceasta va fi una plină de precipitații, în timp ce temperaturile vor fi unele scăzute, mult sub cele din anii trecuți. Prognoza pe trei luni arată vom fi multe furtuni și vom avea parte de averse, tunete și fulgere.

Luna iunie debutează cu cer parţial noros şi posibilitatea de averse. Temperaturile se vor situa în prima săptămână între 26 -28 grade C, iar cele minime de 15-17 grade C. Atmosfera nu va prezenta modificări speciale până către finalul lunii când valorile în termometre cresc până la 30 de grade, dar apar şi aversele însoţite de furtuni cu fulgere. Vremea pe 3 luni în România:

Luna iulie este, prin definiţie, cea mai călduroasă lună de vară. În România, temperaturile maxime absolute au fost de 44,3 grade Celsius, raportate la Calafat în anul 2007, în timp ce temperatura minimă lunară a coborât la -8 grade Celsius, aceasta datând din anul 1933, de la staţia meteorologică Vf. Omu, conform datelor privind caracterizarea climatică a lunii iulie publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Vremea în iulie 2019 aduce temperaturi maxime de 31-32 de grade C, dar şi furtuni cu fulgere. Spre finalul lunii iulie şi începutul lunii august, se întrevede o răcire a vremii. Valorile termice vor mai scădea cu cel puţin trei grade C, iar un nou val de ploi îşi face apariţia. Vremea pe 3 luni în România: Prognoza meteo în luna august Prognoza meteo a lunii august indică temperaturi care nu vor depăşi 31 de grade C, în timp ce minimele termice ale lunii vor coborî până la 17, respectiv 14 grade C.