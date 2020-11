Cum va funcționa Corona-Forms, aplicația menită să limiteze răspândirea coronavirusului. Explicațiile ministrului Nelu Tătaru (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat luni seară, pentru B1 TV, cum va funcționa și care va fi rolul platformei Corona-Forms în răspunsul la epidemia de coronavirus.

Recent, Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat că lucrează la o funcție suplimentară a Corona-Forms. Aplicația este utilă pentru realizarea unei hărți a incidenței SARS-CoV-2.

„Noi avem, la finele acestei săptămâni, chiar miercuri avem finalizată acea platformă digitală Corona-Forms, cea pe care Ministerul Sănătății împreună cu STS-ul a dezvoltat-o.

Când un rezultat vine de la un laborator, el ajunge în același timp la pacient în mesaj și în format electronic, apare și la DSP. Din datele pacientului apare la medicul de familie și tot din datele pacientului apare și la Casele de Asigurări de Sănătate.

E anunțat, se ia legătura cu medicul de familie, rămâne în izolare și monitorizare. Dacă avem un rezultat pozitiv și e asimptomatic, rămâne în legătură cu medicul de familie. Apariția unor simptome înseamnă reevaluarea, solicitarea unui transport, de obicei Departamentul pentru Situații de Urgență face acest transport, iar la spitalele dedicate se merge pe programare și se face o evaluare.

Dacă evaluarea nu confirmă modificări radiologice, se decide continuarea la nivel de domiciliu și în continuare se face monitorizarea cu un tratament de specialitate.

La fel, DSP-ul e cel care, tot în această platformă, va da acele decizii de concedii medicale, pe care le vor acorda medicii de familie în monitorizarea de până la 14 zile. Dacă cel care face testul îl primește megativ, la fel merge la medicul de familie care în continuare va decide dacă stă în concediu 5 sau 7 zile, în funcție de infecția respiratorie pe care a acuzat-o”, a explicat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

