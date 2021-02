Cum va funcționa lista de așteptare din platforma de vaccinare. Explicațiile medicului Valeriu Gheorghiță

Medicul Valeriu Gheorghiță a declarat marți că în platforma de programare pentru vaccinare va exista o listă de așteptare.

„Un element important este legat de implementarea facilității listei de așteptare din platforma de programare. Aceasta va deveni funcțională odată ce numărul centrelor de vaccinare de la nivel național va fi cel prevăzut conform etapei a doua a strategiei de vaccinare”, a spus Valeriu Gheorghiță.

"O persoană, când își face cont în platformă, își exprimă opțiunea să intre în lista de așteptare, selectează un centru de vaccinare pentru care optează și va vizualiza numărul de persoane care sunt în față pe acea listă.

Când se vor elibera locuri, persoanele care sunt în lista de așteptare vor fi notificate prin sms și email, se rezervă locul în centrul pentru care a optat timp de 24 de ore. În acest interval, persoana poate opta pentru vaccinare acolo sau poate refuza programarea, moment în care sistemul notifică următoarele persoane.

Aplicația va notifica și că se deschid centrele noi și acele persoane pot ieși din listă și să se programeze în acele centre, moment în care vor fi șterse din lista de așteptare", a declarat Valeriu Gheorghiță.

„Din data de 10 februarie se deschde posibilitatea de programare de pe platformă, după modalitățile deja cunoscute. Sunt 180 de cabinete noi de vaccinare, unde vor fi distribuite dozele de vaccin de la AstraZeneca.

Aceste cabinete sunt distribuite la fiecare județ, în funcție de numărul persoanelor cuprinse în grupa de vârstă 18-55 de ani, ținând cont de faptul că vaccinul este recomandat pentru aceste grupe de vârstă, incluzând atât persoane cu boli cronice, cât și persoane care deservesc activități esențiale. Modalitățile de programare sunt neschimbate.", a declarat Gheorghiță în cadrul unei conferințe de presă.

