Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei de 15 ani care ar fi fost ucisă de Gheroghe Dincă la Caracal, a afirmat, marţi seară, că el nu cred că Alexandra ar fi fost omorâtă la locuinţa bărbatului şi susţine că în zonă există o mafie locală implicată în proxenetism care ar putea fi implicată în această tragedie.

"Nu mai am încredere aproape deloc în ceea ce se întâmplă. Deci lucrurile sunt bizare, nu au cap şi coadă, nu se leagă nimic din ce se întâmplă. Omul ăla cred că este într-un fel sau altul acoperit. Înţeleg că la Caracal au făcut o horă mare toţi şi nu nu mai declară nimeni în afară de Alexe că procurorul i-a oprit. Poliţiştii o pun de o mare miuţă locală şi spun că noi.. dacă mâine va dovedi sau poimâine se va dovedi că printr-un raport al parchetului că de fapt ei au declarat cu toţii că au luat hotărârea la 6 dimineaţa să intre este clar că avem de-a face cu o mafie. (...)

Eu îţi spun direct că eu sunt convins că până la propria contrară că Alexandra nu a fost ucisă acolo, că acest individ este un pion într-o chestie mult mai complexă, nu cred că este un psihopat. Psihopat este sigur dar nu cred că este de capul lui. Cred că mafia de acolo din Caracal care ştie foarte bine cine cum şi pe unde este cu prostituţie cu fete şi tot ce fac ei pe acolo, infractori la poliţişti, poliţişti la judecători, judecători pe la procurori şi procurorii la politicieni", a afirmat Alexandru Cumpănaşu, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Unchiul Alexandrei a respins complet teoria unei asociaţii de procurori care vorbea de un corp carbonizat găsit la casa lui Gheorghe Dincă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.