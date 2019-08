Alexandru Cumpănașu, unchiul uneia dintre fetele ce ar fi fost ucise de Gheorghe Dincă în tragedia de la Caracal, a lansat un ultimatum către autorități. În contextul în care a lansat în ultimele zile o serie de lungă de acuzații incendiare fără a le proba însă, acesta a avertizat acum că dacă autoritățile nu o găsesc pe Alexandra până mâine atunci va ieși public cu mai multe informații.

"O să aflați mai multe după ziua de mâine dacă nu o găsesc până mâine", a afirmat Alexandru Cumpănașu după ce a vorbit în emisiunea lui Tudor Barbu de pe B1TV despre faptul că suspectul principal, Gheorghe Dincă, ar fi fost amantul unei judecătoare din Caracal. (Detalii AICI)

De altfel, Alexandru Cumpănașu a afirmat în ultimele zile că el nu crede că Alexandra, nepoata sa, ar fi fost ucisă și a mai arătat că Gheorghe Dincă ar fi parte a unui grup care se ocupă cu traficul de persoane în Europa.

