Alexandru Cumpănaşu: 'Acest individ e parte a unui clan care acţionează în mai multe ţări în Europa/ Îşi bate joc de anchetatori ca să dea timp complicilor' (VIDEO)

În contextul în care ancheta privind tragedia din Caracal bate pasul pe loc, Alexandru Cumpănaşu, unchiul uneia din fetele care ar fi fost ucise de Gheorghe Dincă, oferă noi informaţii şocante. Acesta a arătat, într-o intervenţie pentru B1TV, că acest criminal este parte a unui clan care se ocupă cu traficul de persoane în Europa.

"Tot ce am crezut, mie mi se confirmă. Acest individ e parte a unui clan alături de o parte din familia sa în Italia şi cu partneri ai săi care acţionează în mai multe ţări în Europa. Are ramificaţii în mai multe judeţe din România. El era doar o parte din acest clan dar nu era aşa insignifiant. Nenea ăsta aşa nebun cum îl vedem noi şi toate poveştile astea, eu vorbesc pe probe acum, (...) există dovezi că în Italia el asta făcea, avea un partner cu care asta făcea. Există victime care acum şi-au dat numele, numărul de telefon, le-am predat parchetului şi aştept să facă tot ce trebuie", a arătat Alexandru Cumpănaşu, în emisiunea "Dosar de Politician".

Acesta a mai precizat că, în opinia sa, tot ce face acum Gheorghe Dincă este să îşi bată joc de anchetatori pentru a trage de timp astfel încât complicii săi să poate acţiona.

"În opinia mea, îşi bate joc de anchetatori. Nu este deloc un bătrân senil şi nebun ci este un infractor care ştie foarte bine ce face. (nr. A recunoscut) pentru a induce în eroare, pentru că din momentul în care a recunoscut crimele din acel moment anchetatorii s-au concentrat, dar era firesc aşa, au căzut în plasa sa, pe cercetarea la faţa locului, nu s-au mai concentrat pe găsirea trupului ci pe a îl convinge de a spune mai multe. Asta a dat timp complicilor săi", a declarat Alexandru Cumpănaşu.

