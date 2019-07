Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei ucise în tragedia de la Caracal, a lansat marţi seară o teorie halucinantă privind o legătură între criminalul Gheorghe Dincă şi fostul consilier guvernamental Darius Vâlcov.

"O să dau şi eu o informaţie care mie mi se pare gravă rău de tot dacă se verifică. Eu nu am certitudinea acestei informaţii, dar mă risc să o dau pentru că pănă la urmă trebuie să o verifice cineva. Înţeleg că acest monstru ar fi, există un contract de vânzare cumpărare a terenului pe care l-a cumpărat el de fapt, iar terenul ar fi fost cumpărat de la o persoană care a fost consilierul prim-ministrului în România şi numai este. Una dintre cele mai toxice fiinţe din România în acest moment", a afirmat Alexandru Cumpănaşu, confirmând ulterior că se referă la Darius Vâlcov.

Acesta a subliniat că informaţia este una neverificată, dar are informaţii despre această posibilitatea şi acestea trebuie să fie verificate.

