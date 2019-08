Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei de 15 ani răpită şi ucisă de către Gheorghe Dincă, a anunţat, miercuri, că, la sfatul colegilor Alexandrei, a fost portat numărul de telefon al fetei pentru ca astfel să poate avea acces la informaţiile privind traseul parcurs de către aceasta.

Aceste declaraţii făcute de Alexandru Cumpănaşu vin în contextul în care acesta a arătat că statul român nu este capabil să pătrundă în telefonul fetei pentru a obţine informaţii deoarece nu se ştie parola pe care aceasta îl avea.

"Audierea a avut ca subiect modalitatea de deschiderea a telefonului Alexandrei. Să clarifice de ce a fost portat numărul de telefon pe o altă cartelă și dacă se constituie parte civilă în proces. Cu privire la parola telefonului, fiind un smartphone nu o știau. Avem de-a face cu o adolescentă de 15 ani a cărei intimitate trebuie să o știe ea. Când avem un stat care nu poate intra într-un telefon.

Al doilea aspect care mi s-a părut important este portarea acelui număr care a fost făcut la inițiativa colegilor și a mea, și din cauză că anchetatorii nu au fost în stare să găsească telefonul am decis să portăm numărul pentru a vedea traseul Google Drive și a vedea unde a fost", a declarat Cumpănașu.

