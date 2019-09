Cumpănașu: 'Va avea loc RECONSTITUIREA la CARACAL a presupuselor CRIME ale lui Dincă. Va fi ARS un corp omenesc în acel BUTOI. Este macabru, trist, oribil'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, anunță, vineri, că familia sa a fost anunțată de către procurori că luni și marti va avea loc reconstituirea la Caracal a presupuselor crime ale lui Gheorghe Dincă.

"La doar o zi dupa ce Alexandra implineste 16 ani. Nu stiu daca vor include si EXPERIMENTUL JUDICIAR solicitat de NOI, respectiv simularea in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, in acelasi loc a arderii unui corp omenesc in acel butoi. Este macabru, trist, oribil dar daca abia la solicitarea noastra vor face acest lucru atunci este grav. Ar fi trebuit sa-l faca inainte de a termina Cercetarea la Fata Locului. Daca nu va include acest experiment atunci aceasta reconstituire nu valoreaza nimic!. Oricum ar fi ma simt mahnit si trist dupa atatea zile de neputinta a procurorilor si politistilor!", a scris Cumpănașu pe Facebook.

